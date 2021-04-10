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Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA 10.04.2021, 15:28
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Şanlıurfa’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Evren Sanayi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 ER 882 plakalı Ford marka kamyonet ile 63 ABC 546 plakalı Volkswagen minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.