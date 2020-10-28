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Haliliye’den vatandaşlara Türk Bayrağı hediyesi

HALİLİYE’DEN VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

ŞANLIURFA 28.10.2020, 14:58
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Haliliye’den vatandaşlara Türk Bayrağı hediyesi

Haliliye Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Haliliye Belediyesi, Cumhuriyet ilanının 97’nci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti. Bu kapsamda Belediye Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı birçok bölgesine bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.

Milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Türk Bayrağını hediye olarak alan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak bu hizmeti sunan Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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