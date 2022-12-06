Haliliye’de kadınlara aile danışmanlığı eğitimi

Haliliye Belediyesi millet evleri ve kadın destek merkezlerinden faydalanan kadınlara uzmanlar tarafından eğitimler verilmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu çerçevede Ahmet Yesevi Millet Evindeki kurslara katılan kadınlara aile eğitimi ile ilgili seminer verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde kadınların aile içerisindeki rol model olmaları, ailelerin sosyal ve psikolojik sorunlarıyla mücadele ve önlemek konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada programlar dahilinde millet evleri, kadın destek merkezleri ve gençlik merkezinde eğitimlerin devam edileceği kaydedildi.