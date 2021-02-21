Eyyübiye’ye şelale ve park yapılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımına başlanan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan şelale ve park alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımına başlanan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan şelale ve park alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalleliye sözleri olduğunu söyleyen Başkan Kuş, "Bölge sakinlerine sözümüz vardı. Çok şükür yapım çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta temelini atıp, 3 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yeşil alan sorununu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Kuş, "Göreve geldiğimiz gün itibari ile Eyyübiye merkez mahallelerimizi bir bir gezdik. Muhtarlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunduk ve 15 Temmuz Mahallemize geldiğimiz zaman gerek muhtarımız gerekse de mahalle sakinlerimizin bizden çok ciddi talepleri vardı. Yeşil alan ile ilgili çok ciddi sıkıntılarının olduklarını ifade etmişlerdi. Şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz alan üzerinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Göreve gelir gelmez başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize talimatımızı verdik ve bu sıkıntıyı bertaraf ettik. Yaklaşık bir buçuk ay önce ihalesini gerçekleştirmiş olduğumuz 15 Temmuz Şelale Parkımızın ihalesini bitirdik, yer tesliminde bulunduk ve müteahhit arkadaş çalışmalarına başladı. Önümüzdeki hafta içinde ilk temelini atmış olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz Mahalle sakinlerine çok modern bir park kazandırmış olacağız" diye konuştu.