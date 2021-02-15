Eyyübiy’de öğrencilere eğitim desteği

Eyyübiye Belediyesi, yükseköğretim kurumları sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenleyip, öğrencilerin sınav öncesi seviyelerini ölçmelerine imkan sağlıyor.

Eyyübiye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenleyip öğrencilerin sınav öncesi seviyelerini ölçmelerine imkan sağlıyor. Eyyübiyeli gençler, Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağında yapılacak olan, YKS sınavı öncesi, deneme sınavlarına tabi tutuluyor. Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, pandemi sürecinde bir süre kapalı olan ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan Kitap Otağında gençleri sınavlara hazırlıyor. TYT-AYT sınavları öncesi her türlü imkanları seferber eden Eyyübiye Belediyesi, gençlerden de tam not aldı. Gençlerin sınav kaygılarını azaltmak ve stresi en aza indirmek için öğrencilere psikolojik destek te sağlayan Eyyübiye Belediyesi gençlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Ayrıca etüt merkezinde de pazartesi-Çarşamba matematik, Salı-Cuma edebiyat, perşembe günü ise kimya dersleri ve soru çözümleri ile öğrencilere kolaylıklar sağlanıyor. Düzenlenen ücretsiz deneme sınavlarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.