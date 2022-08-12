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Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında kasten adam öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı.

ŞANLIURFA 12.08.2022, 15:51
Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında kasten adam öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağır ceza mahkemesi tarafından hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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