Akçakale mesire alanında çalışmalar sürüyor

Akçakale’de yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan ağaçlık alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından korunarak 46 bin metrekarelik mesire alanı haline getirilip vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kentin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara bir yenisini daha ekliyor. Daha önce atıl durumda olan Akçakale ilçesindeki ağaçlık mesire alanı yapım çalışmaları devam ediyor.

46.000 m alan üzerine yapılacak mesire alanı içerisinde 600 m Asma germe gölgelik, yürüyüş yolları, piknik masaları ve barbeküler, çocuk oyun alanları, kır düğün salonu, mescit, kamelyalar ve oturma gurupları yer alıyor.

Çalışmalar tamamlandığında içerisinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Akçakale Fidanlığında kendi yetiştirdiği farklı türlerden oluşan çiçekleri de mesire alanının içerisinde toprakla buluşturacak. Yeşil alanın yoğunlukta olduğu mesire alanı, çeşitli oyun grupları, piknik alanları, fitness malzemeleri ve sosyal aktivite alanlarıyla Akçakale halkının hizmetine sunulmuş olacak.