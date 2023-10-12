Fortune 500 Türkiye’nin “Yeni Hız Çağı: Sıfırla ve Yeniden Keşfet’ başlıklı Dijital Zirve ve Ödül Töreni gerçekleşti. Zirvede ‘Şirketlerin Sürdürülebilirlik Adımları ve Gelecek Dönem Hedefleri’ konulu panele katılan SANKO Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen, “Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyümüzü koruyacağız” dedi.

Fortune Türkiye Borsa Editörü Zeynep Aktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan SANKO Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen, SANKO Enerji’nin gelecek dönem hedefleri ve sürdürülebilirlik konusunda atılan adımları anlattı. Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri, verimli ve etkin projeler ve şirketlerin gündemindeki konuların ele alındığı panelde SANKO Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen, Türkiye’nin en büyük uluslararası yenilenebilir enerji şirketi olma hedefiyle ilerlediklerini belirterek “Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyümüzü koruyacağız” diye konuştu.

SANKO Enerji 1000 MW güce sahip

SANKO Enerji’nin hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santrallerinden toplam 1000 MW kurulu güce sahip olduğunu anımsatan Esen, “Bu kurulu güce 2008 yılından bugüne kadar geçen 15 yılda ulaştık. Bu kaynakları hiçbir israfa neden olmadan azami verimlilik ile kullanmak için gayret gösteren bir şirket olarak, sadece teknik verilere odaklanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Net sıfır yerine net pozitif etki

2021 yılında şirketin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini kurmak için çalışmalara başladıklarını da anlatan Esen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an başkanlığını CEO’muzun yaptığı bir Sürdürülebilirlik Komitemiz, bu komiteye bağlı olarak çalışan dört farklı çalışma grubumuz var. Yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi olmamız, çevresel açıdan bize en büyük avantajı sağlasa da sürdürülebilirliği sadece çevre odağında tutmayarak, sosyal ve yönetişim konularını da dahil ederek, net sıfır yerine net pozitif bir etki oluşturmayı hedefliyoruz.”

Doğal afetlere dayanıklı santraller

Pozitif etki oluşturmak için yöntemleri ele aldıklarını dile getiren Esen, “6 Şubat cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. 17 Ağustos depremini İstanbul’da yaşadım. Günlerce elektrik kesintisi nedeniyle birçok problem yaşadık. Bu felaketlerden çıkaracağımız en önemli ders, enerji alanında yapılan yatırımların doğal afetlerden sonra sürekliğinin sağlanabilmesi ile başarılı kabul edilebileceğidir. Bizler, İş Sürekliliği ve Acil Durumların Yönetilmesi projesi kapsamında tüm santrallerimizde oluşabilecek tüm senaryolara karşı teorik ve pratik uygulamalar yaptık. Bu çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor. Dijitalleşme konusuna da özel önem veriyoruz. Kriz sonrasında hızlı toparlanma ve değişime ayak uydurmak için dijitalleşme konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şirketlerin strateji konusunda ciddi bir bakış açısı sergilemesi gerekiyor. Odağında insan olmayan bir şirketin sürekliliği mümkün değildir” diyerek sözlerine son verdi.

Fortune 500 ödül töreni gerçekleşti

Fortune 500 Dijital Zirvesi sonrasında düzenlenen Fortune 500 Ödül Töreni’nde Türkiye'nin önde gelen şirketlerine teşekkür plaketi takdim edildi. Fortune 500 Etkinliğine katkılarından dolayı SANKO Holding adına Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş’a plaket takdim edildi.