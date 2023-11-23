Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2’nci Gazi Oyunları’nın açılış meşalesi, Şahinbey Spor Salonunda düzenlenen törenle yakıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, Gazi Oyunları’nın güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Ülkemizin geleceği gençler olarak sizlere çok güveniyoruz. Spor bir yaşam tarzı. 2’nci Gazi Oyunları hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep’in özel bir şehir olduğunu belirterek, “Dünyada spor turizminden en çok istifade eden illerden birisi olacağız. Sporun, kültürün, sosyal aktivitelerin her zaman yanında olan Konukoğlu ailesini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de merhum Sani Konukoğlu’nu rahmetle anarak, Gazi Oyunlarında mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise “Gaziantep’i yöneten büyüklerimize spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gaziantep geleneksel sporlarımızın güçlü şehirlerimizden birisi. 2’nci Gazi Oyunları Gaziantep’e ve bütün gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de “Bizim medeniyetimiz ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen bir medeniyet. Hepimizin bir başarı hikayesi var. Rahmetli Sani Konukoğlu bana şunu öğretti ‘İşin hilesi dürüstlüktür.’ Hoşgörülü olacağız, ailemize sahip çıkacağız” dedi.

Adil Sani Konukoğlu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2’nci Gazi Oyunlarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Babam bizlere spora destek vermemiz konusunda her zaman öğüt verirdi. ‘Babam spor, gençlerimizi her türlü kötülükten uzak tutar. Onun için elinizden geldiği kadar, imkanlarınız çerçevesinde spora destek olun’ derdi” diye konuştu.

Sani Konukoğlu’nun sanayi ve sosyal sorumluluk alanında olduğu gibi Gaziantep’te sporun gelişimine de öncülük ederek önemli katkılar sunduğunu dile getiren Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Babam Sani Bey, önce rahmetli amcam Saip Konukoğlu’nu Gaziantepspor başkanlığına ikna etmiş ve böylece ailemiz spora girmiştir. Gaziantepspor, 1979 yılında Süper Lige rahmetli amcamın başkanlığı döneminde çıkmıştır. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Gaziantepspor tekrar ikinci lige düştü ve 1989 yılında tekrar Gaziantepspor’u Süper Lige Abdulkadir abim çıkarttı.

2019 yılında Gaziantep Futbol Kulübü’nü Süper Lig’e çıkartmak bana nasip oldu. Gaziantep’te bütün belediyelerin spora ve sporcuya destek verdiklerini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de sporun önünün tekrar açılmasının en büyük etkenidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda bizler ilerlemeye devam edeceğiz. Bundan sonra da spora desteklerimizi sürdüreceğiz."

Konukoğlu, “2’nci Gazi Oyunları’nın rahmetli babam Sani Bey adına düzenleyen Büyük Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in şahsında bu anlamlı organizasyona emek verip katkı sunan herkese ailem adına teşekkür ediyor, mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Holding’in ana sponsor olduğu Dünya Şampiyonu Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın ise Gazi Oyunlarına katılan sporculara başarı dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

“Paris 2024 Olimpiyatları yolunda destekçim ve sponsorum olan, bu yıl dahil olduğum SANKO ve Konukoglu ailesine teşekkür ediyor, sporun gelişimi için sayısız katkıları olan merhum Sani Konukoğlu Beyi de bu vesileyle bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.

Türkiye'de bir ilki yaparak Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğünü kuran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de ayrıca teşekkür eden Yiğit Caner Aydın “Dostça, centilmence, rekabet içinde, sağlıklı bir şampiyona olsun. Her zaman şampiyon olamayabiliriz ama hayatta her zaman elimizden gelenin en iyisini yapma seçeneği önümüzdedir. Sporun ruhu budur. Sporcu arkadaşlarım bunu hiç unutmasınlar” şeklinde konuştu.

26 tesiste, 20 branşta yarışılacak

Toplamda 10 milyon TL bütçeli, 1 milyon TL ödüllü 2’nci Gazi Oyunlarında sporcular; 26 spor tesisinde basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, taekwondo, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında yarışacak.

Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2’nci Gazi Oyunları açılış törenine, Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Yiğitcan, Alperen Sani Konukoğlu ve il protokolü ile davetliler de katıldı.

Gazi Oyunlarının 1’incisi Galatasaray Başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenmişti.

Sani Konukoğlu kimdir?

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962’de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi’’ni kurdu. 25.000 iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972’de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı.

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'’ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı.

Bugün 14.000’i aşkın kişinin çalıştığı SANKO Holding, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, sağlık, eğitim, AVM, bilişim, finans ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

SANKO’nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve O’nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur. Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor’un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989’da Gaziantep Sanayi Odası'nı kurdu.

Sanayi Odası’nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO’nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989’da Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven, ancak öne çıkmaktan hoşlanmayan yapıya sahip olan Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti.

Merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı’’na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na teslim edildi.