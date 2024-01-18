Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun’da deprem güçlendirmeleri çalışmaları çerçevesinde 68 okulun güçlendirmesini tamamladıklarını, 31 okulun güçlendirmesinin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve ikinci dönem itibarıyla 5 okulda öğrencilerin güçlendirilmiş olarak yapılan eski okullarına geçeceklerini söyledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin son ders zili yarın çalacak. Samsun’da bulunan bin okulda 265 bin öğrenci yarın sömestir tatil dönemine girecek. Tatil öncesinde dönemi değerlendiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, ulusal ve uluslararası projelerle çok verimli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

"Samsun’da 22 yeni okul binası tamamlandı”

Samsun’a kazandırılan yeni eğitim binalarından ve deprem güçlendirme çalışmalarından bahseden Müdür Murat Ağar, “Okullarımızın daha güvenli hale getirilmesi, öğrencilerimizi daha nezih, sağlıklı ortamda eğitimlerini devam ettirebilmesi için yoğun bir çaba içinde olduk ve oluyoruz. Bu noktada ilimizde yapımı devam 27 yeni okul binasının da 22’sini tamamlayarak eğitim ve öğretim sürecine başlattık. Deprem güçlendirmeleri çalışmaları çerçevesinde uzun bir süredir 68 okulumuzun güçlendirmesini tamamladık. 31 okulumuzun güçlendirmesi yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci dönem itibariyle 5 okulumuzda öğrencilerimiz güçlendirilmiş olarak yapılan eski okullarına geçecekler. Biz bu 2 haftalık süre içerisinde okullarımızın temizliği, bakımı, onarımı, inşaat süreçleri, okullarımızı taşınma süreçlerini, okul müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle tamamlamak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ben bu noktada etkin ve verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenci ve velililere tavsiyeler

Samsun genelinde 20 binin üzerinde öğretmen, 265 binin üzerinde öğrenci ve binin üzerinde okulla eğitim öğretim sürecini yürütme çabası içerisinde olduklarını ifade eden Murt Ağar, “Yaklaşık 2 haftalık süreç arasından sonra 5 Şubat’ta ikinci dönemi başlatacağız. Yoğun bir dönem geçti. Öğrencilerimize ara dönem boyunca dinlenmelerini, aileleriyle, arkadaşları ile zaman geçirmelerini, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmalarını, sosyal medya ve benzeri alışkanlarını sınırlandırmalarını tavsiye ediyoruz. Birinci dönem itibarıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü yerel projeler, ulusal ve uluslararası projelerde de yoğun bir dönem geçirdik. Öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine kazandırmak üzere, onların mezun oldukların bir CV hazırlamak, onlara sertifikasyon yöntemi ile beceri kazandırmak üzere yürüttüğümüz Samsun Kariyer Eğitim Projesi (SAKEP), yine onlara okuma alışkanlığı kazandırmak üzere uyguladığımız ‘OKUSAM Projesi’, son dönemin en önemli küresel sorunları haline gelen küresel ısınma konularıyla ilgili bilinç oluşturmak üzere yaptığımız Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi, yine sosyal ve kültürel alanlarda yaptığımız projelerle öğrencilerimizi destelemek istiyoruz. Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan takım çalışması, ekiple birlikte çalışma, kendinden harekete geçme becerisi gibi becerileri edinmek durumundalar. Bu beceriler onlara meslek yaşamlarında hem de hayatları boyunca lazım olacak. Ailelerimizden öğrencileri projelere katılım noktasında daha fazla desteklemeleri ve cesaretlendirmeleri bizim için de çok anlamlıdır” diye konuştu.