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Uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalandı

Samsun’da bir kişi, uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalandı.

SAMSUN 25.07.2021, 13:51
Uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalandı
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Samsun’da bir kişi, uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.S.’nin adresine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 21 paket halinde toplam 5,84 gram metamfetamin, 6 paket halinde toplam 5,41 sentetik kannabinoid maddesi, 5,05 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet pipe ele geçirdi. M.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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