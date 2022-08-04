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Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 04.08.2022, 15:06
Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde durdurdukları 06 plakalı bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta bulunan B.Ç. ve S.G., 72,25 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından "Uyuşturucu ticareti"suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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