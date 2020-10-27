banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi

Üreten belediye, Samsun Büyükşehir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN BİRİMLER, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK NİTELİKTE ÜRETİMLERE İMZA ATIYOR.

SAMSUN 27.10.2020, 17:34
2
Üreten belediye, Samsun Büyükşehir

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı bulunan birimler, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor.

Karla mücadelede kullanılan solüsyon üretiminden, kent mobilyalarına, araç lastik kaplamalarından, mobilya üretimine kadar birçok ihtiyaca cevap veren Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı’nda Saathane Meydanı’nda yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların etrafına yerleştirilecek olan çitlerin de imalatını yapıyor.

Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların vatandaşlar tarafından canlı canlı izlenebilmesini amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi kalıntıların etrafına demir çitler yerleştirecek. Makine İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından üretimine başlanan çitlerin malzeme seçimi ve imalatı tamamen tarihi dokuyu yansıtarak 120 santimetre boyunda ve 60 tane olacak şekilde hazırlanıyor. Bir günde 20 çitin imalatını yapan Makine İkmal Daire Başkanlığı kent için gerekli olan birçok malzemeyi kendisi bünyesinde üreterek hem belediye bütçesinin yatırımlara dönüşmesini sağlıyor hem de yaptığı tasarruf ile dikkat çekiyor.

Belediye olarak her alanda üreten bir anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Makine İkmal Daire Başkanlığı’na bağlı tüm birimlerimiz Türkiye’ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ile tasarruf elde ederek bütçemizin yatırımlara dönüşmesini sağlıyoruz. Bu amaçla çalıştığımız alanlardan biri de Saathane Meydanı. Burada ağustos ayında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından çevre düzenleme projesinin onaylanması ile çalışmalarımız başlamıştı ve şu an tüm hızıyla sürüyor. Orada yapılan kazılarda geçmişe ait kalıntılar ortaya çıkmıştı. Bu tarihi kalıntıları vatandaşlarımız dışarıdan baktıklarında canlı canlı görebilecek. Çevre düzenleme çalışmaları sonrası kalıntıların etrafı çitle çevrilecek. Çitler de şu anda yine belediyemiz bünyesinde hazırlanıyor. Makine İkmal Daire Başkanlığımız tarafından imalatı yapılan çitler malzeme seçiminden işçiliğine kadar tamamen geçmişi yansıtacak" dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3