Terme’de yürüyüş ve gezi yolunda yaz hazırlığı

Terme Belediyesi ekipleri yürüyüş ve gezi yolunu baştan sona yenileyerek, yaz hazırlıklarına başladı.

Terme Belediyesi korona virüs (Kovid-19) pandemisi ve yaşanan kapanmaların ardından başlayan kademeli normalleşme çalışmaları ile birlikte ilçedeki vatandaşların spor yapabilmeleri için Çangallar Mahallesi’nde bulunan yürüyüş ve gezi yolunda yenileme çalışmalarına başladı. Belediyeye bağlı Temizlik, Park Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler tamirat, tadilat, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Hem spor hem piknik alanı

Yürüyüş ve gezi yolunun vatandaşların nefes alması ve spor yapması için ilçenin önemli bir noktası olduğuna dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hemşehrilerimizin nefes alabilmeleri için şehrin hemen yanında Çangallar Mahallemizde oluşturulan yürüyüş ve gezi yolumuz korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır kullanılmamaktaydı. Başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte yürüyüş yolumuzu yenilemeye karar verdik. Peyzaj çalışmalarımızın yanında, ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca hemşehrilerimizin su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belirli aralıklarla çeşmeler yerleştiriyoruz. Yürüyüş yolumuzun kenarlarına yerleştireceğimiz, kamelyalar ve banklarla gezi yolumuz aynı zamanda bir dinlenme ve piknik alanına dönüşecek. Artık hemşehrilerimiz bir yandan spor yaparken diğer yandan piknik yapabilecek" dedi.