Terme’de bayram konvoyu

Samsun Terme’de bu bayramda da çocuklar unutulmadı.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı önünden hareket eden bayram konvoyu, sokak sokak gezerek çocukların bayram neşesine neşe kattı.

Samsun’un Terme ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bayram etkinliği kapsamında emniyet, jandarma ve belediye hizmet araçlarının oluşturduğu konvoy, sokak sokak gezerek vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara şeker dağıttı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, vatandaşlar balkonlardan ve camlardan ortak olurken, çocuklar ise konvoya el sallayarak teşekkür etti.

Bayramda farklı ve keyifli bir ortam yaşatmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bayramlar hep birlikte güzel. İlçe Kaymakamlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız ile birlikte düzenlediğimiz ’Bayram Konvoyu’ ile sokaklarımızı turladık. Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduk. Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın bayramına renk katabildikse ne mutlu bize. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimin ve İslam Alemi’nin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.