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SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından yararlanmaları için başvuru süresinin uzatıldığını belirterek son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihinin ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldığını söyledi.

SAMSUN 16.01.2021, 14:46
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SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından yararlanmaları için başvuru süresinin uzatıldığını belirterek son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihinin ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldığını söyledi.

Sigortalı ve işverenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Kaya, “Başvurular e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir” dedi.

31 Ağustos 2020 ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarının yanı sıra Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Kaya, "Vatandaşlarımızın borçlarını ikişer aylık periyodlarla, 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödemek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecektir” diye konuştu.

SGK ile Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7256 sayılı Yapılandırılma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Kaya, "Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Kaya, bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalıların, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapmaları gerektiğini ve sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazısı ile birlikte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden istedikleri bankaya müracaat edebileceklerini ifade etti.

Yapılandırmaya müracaat eden vatandaşların büyük avantajlar elde ettiğini belirten Kaya, ayrıca şunları söyledi:

“Anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak. Bunların yerine borçlar Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50’si silinmekte ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece, işverenlerimiz sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edecekler. Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmıyor. Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS borçları otomatik olarak yapılandırılıyor. Bunun için GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. 30 Nisan 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Başvuru sonucu e-SGK ve e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Vatandaşlar yapılandırma kanunu başvurma avantajından faydalanarak ödemelerini SGK’nın anlaşmalı olduğu herhangi bir bankadan yapabilecekler. Vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından faydalanmasını sağlamak için tüm birimlerimizle vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Özellikle yapılandırma döneminde mesai kavramını göz önünde bulundurmadan vatandaşa hizmet sunmak için tüm personellerimiz büyük bir gayret gösteriyor.”
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