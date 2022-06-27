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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bisikletçi dükkanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

SAMSUN 27.06.2022, 22:41
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bisikletçi dükkanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’ndeki bir bisikletçi dükkanında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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