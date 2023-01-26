Samsun TSO’da yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ocak ayı meclis toplantısında 2022 yılı yönetim kurulu faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.

Toplantıda ayrıca, 2022 yılının faaliyet raporu ve kesin gelir-gider bilançosu da oy birliği ile kabul edildi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kendilerine verdikleri destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Samsun TSO Meclisi, 2023 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis öncesi, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sayın Orhan Şanlı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi konusunda sunum yaptı. Daha sonra ise, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Fahri Eldemir meclisi bilgilendirdi

Murzioğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Eldemir, 2022 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen odanın kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Eldemir, “2022 yılında öngördüğümüz gelir bütçemiz yüzde 134 oranında, gider giderimiz de yüzde 89 oranında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle 2022 yılını tasarrufla kapattık. Bütçenin başarıyla yönetilmesi konusunda gösterilen gayretlerden ve verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay tahminin olarak paylaştığımız 2023 yılı bütçemizi de sizlerin de desteği ile verimli bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Murzioğlu teşekkür etti

Daha sonra ise, meclise sunulan 2022 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen odanın kesin gelir-gider bütçesi ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclis ayrıca, yönetim kurulu 2022 yılı faaliyetlerini de oy birliği ile ibra etti. Tekrar söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Oda olarak ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi noktasında, faaliyetlerimizin yürütülmesinde gösterdiğiniz destek ve güven için teşekkür ediyorum. Odamızın başarı grafiğini yükseltmek, çalışma alanlarını zenginleştirmek adına sizlerden gelecek her türlü görüş, öneri ve eleştiriye açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz güvene ve desteğe tekrar teşekkür ediyor, 2023 yılının camiamız adına başarılı bir yıl olmasını en içten duygularımla temenni ediyorum” diye konuştu.

Samsunspor için destek istedi

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Haluk Akyüz, önümüzdeki pazartesi günü Erzurumspor’la karşılaşacak olan Samsunspor için meclis üyelerinden destek istedi. Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.