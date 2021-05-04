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OMÜ’lü öğrenciye TÜBİTAK’tan destek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi öğrencisi Şevval Çakmak’ın projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu.
SAMSUN 04.05.2021, 14:50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi öğrencisi Şevval Çakmak’ın projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu.
Üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde de teşvik eden TÜBİTAK’ın, üniversiteli gençleri projeler yoluyla araştırma yapmaya özendirmek amacıyla başlattığı “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”na başvuran OMÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı programında öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi Şevval Çakmak’ın çalışması destek almaya hak kazandı.Danışmanlığını Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ergun’un yaptığı proje, uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilerek TÜBİTAK tarafından desteklenecek.