Müdür Gülay: "Aşılamaya karşı olmak, insanların canına kastetmek gibi bir şey”

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, "Aşılamaya karşı olmak, insanların canına kastetmek gibi bir şeydir" dedi.

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, Çarşamba ilçesini baz alarak aşılanma oranını aktarırken, nerelerde ve kimin aşı olunması gerektiğini aktardı.

“Hemen hemen hedef nüfusun yarısını geçtik”

Çarşamba’yı baz alarak aşılama çalışması hakkında önemli bilgiler veren Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, "Çarşamba’da, Türkiye ile beraber aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği gruplara, düzenli olarak yapılmaya devam edilmekte. Aşılarımız önce 85 yaş üzerine evlerinde yapılmaya başlanırken, insanlarla mücadele eden kolluk kuvvetleri ekipleri polisler ve jandarmalara da aşı yapılıyor. Birinci doz aşılarında hedefimiz yaklaşık 35 bindi. İkinci dozla birlikte yaklaşık 70 bini hedefledik. Şuana kadar ise toplam 38 bin civarı aşılama yaptık. İkinci dozu vurulan vatandaş sayımız yüzde 40 oranında. İkinci dozda ise hemen hemen hedef nüfusun yarısını geçtik. 65 yaşın üzerinde ikinci doz aşıyı olan kişi sayımız 15 bin oranında” diye konuştu.

“Yaş ayrımı veya hastalık ayrımı yok”

Alman kökenli Biontech aşısının Çarşamba’da yapılmaya başlamasıyla ilgili konuşan Müdür Şevki Gülay, "İlçemizde, 7 Nisan itibarıyla Biontech aşısı yapılmaya başlandı. Vatandaşımız tercih ederse Sinovac ya da Biontech aşısını yaptırabilir. Biontech aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızda yaş ayrımı veya hastalık ayrımı yok. Bilmeleri gereken tek şey sadece hastanede yapılıyor olması. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz e-nabıza girip aşılanma, kendisine uygun görülüyor mu diye baksınlar. Randevusunu alıp aşısını yaptırabilir. Aşı ile ilgili eksiğimiz yok" şeklinde konuştu.

“Aşılanmış kişiler hasta olmuyor diye bir şey yok”

Aşılanma sonrası hastalığın bulaş riskini anlatan Müdür Gülay, "Aşılanmış kişiler hasta olmuyor diye bir şey yok. Virüsü alıyorlar, belli belirtileri gösteriyorlar ama ağır geçirmiyorlar. Aşılıyım diyerek kendisini çok rahat hissetmesin, bu kişiler virüsü alabilirler hatta etrafa da bulaştırabilirler" ifadelerini kullandı.

“Aşılamaya karşı olmak, insanların canına kastetmek gibi bir şeydir”

Gülay, tedbirle uyulması konusunda yaptığı uyarıda, "Bu süreçte korona tedbirleri olan maske, mesafe ve hijyen kuralı, pandemi boyunca asla bozulmayacak olan ana kurallardır. Toplumdaki insanların bu kuralları ihmal etmemeleri çok önemli. Aşılamaya karşı olmak, insanların canına kastetmek gibi bir şeydir" diyerek sözlerini noktaladı.