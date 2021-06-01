İlkadım Meclisi şehitlerin adlarını parklarda yaşatıyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda şehitlerin adları parklarda yaşatılırken, yapımı tamamlanan evsel atık tesisine de elim bir kazada vefat eden belediye işçisi Feyzullah Çakıroğlu’nun ismi verildi.

İlkadım Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısında Kazım Karabekir Mahallesi Belde Sokak’ta mevcut bulunan parkı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Çeviker adının verilmesi ve Derebahçe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan evsel atık tesisine Feyzullah Çakıroğlu’nun isimlerinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında 6 gündem maddesinin görüşüldüğü, 4 gündem maddesinin komisyona sevk edildiği meclis toplantısında, gündemin ilk maddesi olan Derebahçe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “Evsel Atık Transfer İstasyonuna” 2014 yılında elim bir iş kazası sonrası vefat eden belediye personeli olan Feyzullah Çakıroğlu’nun adını yaşatılması ve biten tesise isminin verilmesi için baba Nedim Çakıroğlu tarafından belediye meclisine verilmiş olduğu dilekçeye istinaden gündem olan tesisin ismi “Feyzullah Çakıroğlu Evsel Atık Transfer İstasyonu” olarak oy birliği ile kabul edildi.

“Aldığımız kararla adını ölümsüzleştirdik”

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Feyzullah Çakıroğlu’nun talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “2014 yılında gerçekleşen talihsiz kaza sonrası hayatını kaybeden belediye personelimiz merhum Feyzullah kardeşimiz başarılı, örnek gösterilen bir arkadaşımızdı. Üzüntülüyüz. Bugün kendisini almış olduğumuz kararla ismini tamamlanan tesisimizde yaşatacağız. Ben buradan bir kez daha mesai arkadaşımız Feyzullah Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet ailesi ve dostlarına baş sağılığı diliyorum” dedi.

“Şehidin ‘Akalın’ soy ismi ‘Çeviker’ olarak değiştirilip aynı parka verildi”

Meclis gündeminin 2 maddesi olan mevcut park isminin değiştirilmesine yönelik Kazım Karabekir Mahallesi Belde Sokak’ta mevcut bulunan parka PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samsunlu Burak Akalın ismini verdi. Şehit annesi Semiha Arslan’ın 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapmış olduğu soyadı değişikliğine yönelik başvurusu sonrası “Çeviker” soyadı ile isminin düzeltilmesi adına belediye meclisi Belde Sokak’ta bulunan mevcut parkın isminin Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Çeviker olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.