İlkadım HEM dijital yaşam eğitimine hazır
TÜRKİYE’DE FARKLI İLLERDE BAŞLAYACAK VE 12 BİN KADINA VERİLMESİ PLANLANAN DİJİTAL YAŞAM EĞİTİMLERİNİN BİRİ DE SAMSUN İLKADIM HALK EĞİTİM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞECEK. İLKADIM HALK EĞİTİM MERKEZİ (HEM) MURAT YALÇINKAYA, "SAMSUNDA Kİ TÜM KADINLARI BU PROJEYE KATILIMLARINI, DESTEKLEMELERİNİ BEKLİYORUZ" DEDİ.
Türkiye’de farklı illerde başlayacak ve 12 bin kadına verilmesi planlanan dijital yaşam eğitimlerinin biri de Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşecek. İlkadım Halk Eğitim Merkezi (HEM) Murat Yalçınkaya, "Samsunda ki tüm kadınları bu projeye katılımlarını, desteklemelerini bekliyoruz" dedi.
Türkiye’de 11 ilde 18 yaş üstü 12 bin kadına ulaşılması planlanan dijital yaşam eğitimlerinin bir tanesi de Samsun’da gerçekleşecek. İlkadım Halk Eğitim Merkezinde olacak eğitimler 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılması amaçlıyor. Türkiye İş Kurumu ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesinde ’Dijital Okuryazarlık’ ve ’Dijital Pazarlama’ olmak üzere 2 farklı eğitim programı uygulanacak. Halk Eğitim Merkezi olarak eğitimlere hazır olduklarını ifade eden Müdür Yalçınkaya, "Merkezimizin tüm teknik ve dijital donanımı kadınların hizmetindedir. Samsunlu vatandaşları bu eğitimlere bekliyoruz. Bu proje kadınlar için farklı bir istihdam kapısı olacaktır. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
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