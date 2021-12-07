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Emekli öğretmen kitaplarını belediye kütüphanesine bağışladı

Samsun’da 65 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez, 30 yıllık arşivinde bulunan 50 kitabı İlkadım Belediyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

SAMSUN 07.12.2021, 13:16
Emekli öğretmen kitaplarını belediye kütüphanesine bağışladı

Samsun’da 65 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez, 30 yıllık arşivinde bulunan 50 kitabı İlkadım Belediyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

İlkadım Belediyesi Kütüphanesi okurseverlerden gelen kitap bağışını kabul etmeye devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla İlkadım Belediyesi Hizmet Binası’nda halka açık olan kütüphaneye kitap bağışı için çağrıda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın çağrısına emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez kişisel kütüphanesinde bulunan 50 kitapla destek verdi.

“Okurseverlerimizi kitap bağışına davet ediyorum”

Kütüphanesinde bulunan kitaplarını İlkadım Belediyesi Kütüphanesi’ne kazandırmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez, “Belediye Başkanımızı sosyal medya üzerinde kitap bağış çağrısı sonrası değişik insanlarında bu kütüphaneye bağış yaptığını gördüm. Evimdeki kendi kütüphanemde okuduğum ama daha fazla insanın okuması gerektiğini düşündüğüm özel araştırma kitaplarını bizzat kendim getirerek hem de kütüphaneyi görmek istedim. Geldiğimde ise gözlerime inanamadım. Zengin kaynakları içinde barındıran çok bir güzel bir kütüphaneyle karşılaştım. Bu bölgedeki gelişen konutlaşma değerli bir hal alacağını düşünüyorum. Ben de benim gibi kitapseverleri belediyemizin bünyesinde bulunan kütüphaneye kitap bağışına davet ediyorum. Böylesine güzel bir yapı içerisinde bu kütüphanenin hayat bulmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Kültür hizmeti binamızda hayat buldu”

“Hemşehrilerimiz belediyeye geldiklerinde işlerini tamamladıktan sonra bir mola vermek için kütüphanemize bekliyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Hizmet binası içerisinde yer alan kütüphanemiz, aynı anda yüzlerce öğrenci ve kitapsevere hizmet veriyor. Kütüphanelerimizin içine girdiğiniz andan itibaren isteseniz de para harcayacak bir yer yok. Burada her şey ücretsiz. Bu bilgi mekanında felsefe, psikoloji, doğa bilimleri, matematik, teknoloji, sanat, edebiyat, tarih gibi birçok alanda yazılmış toplam 6 bin eserin yanında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar da yer alıyor. Hiçbir ücret talep edilmeksizin kütüphanemize gelen okur severlerimiz beğendiği kitabın sayfa yaprak kalınlığına göre verilen okuma süreleri sonunda okudukları kitapları geri kütüphanemize teslim ediyorlar. Bu manada özellikle gençlerimiz için çok güzel bir kültür hizmeti hizmet binamızda hayat buldu. Ayrıca işlem yapmak veya ziyaret için belediyeye gelen vatandaşlar, kütüphanede kitap okuyarak veya araştırma yaparak zaman geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

“Okumayı sevdirmek bizim işimiz”

Türk gençliğine güvendiğini vurgulayan Başkan Demirtaş, “Gençler sadece anlamsız yerlerde zaman geçirmiyorlar. Kendilerine fırsat tanıdığınızda onu kullanıyorlar. Okumayı sevdirmek bizim gelecek nesiller için yapacağımız en önemli işimizdir. Biz de ekip olarak mutluyuz, yani buradaki çalışan bütün arkadaşlarımız da ben de onların gözünden görüyorum. Mutlulukla bu işi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

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