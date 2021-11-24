Çarşamba’da 24 Kasım törenleri

"24 Kasım Öğretmenler Günü", Samsun’un Çarşamba ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çarşamba’daki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, sabah belediye tören alanında yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ile birlikte öğretmenlerin de katıldığı etkinlik anıta çelenk konulması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Ardından Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde kutlama programı yapıldı. Burada gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Daha sonra Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından şiirler okundu ve oratoryo gösterisi yapıldı. Emekliliğe ayrılan öğretmenlere belge takdimi sonrasında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Program, ödül töreninin ardından program son buldu.

Programa, İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar ve Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Sivaslı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.