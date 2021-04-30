BiggSamsun seni bekliyor

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın (Bireysel Genç Girişim-BİGG) 1. Aşama uygulayıcı kuruluşu olan Samsun Teknopark, bölgemizdeki akademik çalışmaların hem ülke hem de araştırmacıya ekonomik değer kazandırması için çalışmalarına yeni dönemde de devam ediyor.

Samsun Teknopark tarafından 2018 yılı ikinci yarısından beri yürütülmekte olan BiggSamsun Programı ile toplamda 377 iş fikri başvurusu alındı, uygun bulunan 190 iş fikrine; İş Modeli Oluşturma, İş Planı Hazırlama, Sunum Teknikleri ve Tecrübe Paylaşımı (Mentorluk) eğitimleri verildi. Projelerin TÜBİTAK’a iletilmesine kadar olan tüm süreçte girişimcilere tamamen ücretsiz hizmet sunulan bu program kapsamında 8 girişimci hibe almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından başarılı bulunan iş fikirlerine 200 bin TL ye kadar yüzde 100 hibe desteği yüzde 40 ön ödeme avantajı ile sağlanacak. Ayrıca hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler 1 yıl süreyle Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis kullanma imkanına sahip olacak.

Yeni dönemde de BiggSamsun başvuruları online olarak “www.biggsamsun.com” adresinden alınmakta ve son başvuru tarihi 30 Haziran 2021.