banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı

Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler

Kurban bayramının gelmesinin ardından Samsunlular tatilin keyfini çıkarıyor.

SAMSUN 20.07.2021, 13:14
Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
banner502

Kurban bayramının gelmesinin ardından Samsunlular tatilin keyfini çıkarıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen Samsunlular kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarında buldu. Havaların güzel olmasıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaran insanlar sahil kenarlarında balık tutup, yürüyüş yaparak, ve lunaparkta eğlenerek günü geçiriyor. Pandemiden dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı geçtiğimiz bayramlarda sokaklarda sessizlik hakimdi. Aşılama oranın yüksek olduğu Samsun’da bu kez sokaklarda bayramın tadını çıkaran insanlarla doldu. Vatandaşlar havanın çok sıcak olmasına rağmen evde duramadıklarını dışarıda gezmenin tadını çıkardıklarını söyledi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501