Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler

Kurban bayramının gelmesinin ardından Samsunlular tatilin keyfini çıkarıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen Samsunlular kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarında buldu. Havaların güzel olmasıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaran insanlar sahil kenarlarında balık tutup, yürüyüş yaparak, ve lunaparkta eğlenerek günü geçiriyor. Pandemiden dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı geçtiğimiz bayramlarda sokaklarda sessizlik hakimdi. Aşılama oranın yüksek olduğu Samsun’da bu kez sokaklarda bayramın tadını çıkaran insanlarla doldu. Vatandaşlar havanın çok sıcak olmasına rağmen evde duramadıklarını dışarıda gezmenin tadını çıkardıklarını söyledi.