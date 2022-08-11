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Başkan Topaloğlu’ndan hacılara zemzem suyu ve hurma

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiren vatandaşlara zemzem suyu ve hurma ikram etti.

SAMSUN 11.08.2022, 11:00
Başkan Topaloğlu’ndan hacılara zemzem suyu ve hurma

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiren vatandaşlara zemzem suyu ve hurma ikram etti.

Hac farizasını yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin kendisini de mutlu ettiğini belirten Başkan Topaloğlu, hacılara ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Başkan Topaloğlu, "Hac görevini yerine getirmenin ve kutsal topraklara ayak basmanın heyecanını hala yaşıyorlar. Hacılarımız, yaşadıkları anılarını bizlerle paylaştı. Allah ibadetlerini kabul etsin" dedi.

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