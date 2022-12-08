Başkan Sarıcaoğlu: “Yatırım sizden, destek bizden”

Kavak Organize Sanayi Bölgesi için çağrıda bulunan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu girişimcilere, “Yatırım yapmak istihdam sağlamak sizden, destek bizden” dedi.

KAVSİYAD’ı ziyaret ederek Dernek Başkanı Serdar Yerişkin ve Kavaklı iş insanları ile bir araya gelen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, girişimcilerden memleketlerine yatırım yapmalarını istedi. İlçenin verimli toprakları, iklimi, sulama imkanları, coğrafi konumu ve sunduğu teşviklerle yatırım için Samsun’un en avantajlı bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, yatırımcı iş insanlarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

İlçede yatırım yapan girişimcinin asla pişman olmayacağını söyleyen Sarıcaoğlu, “Kavak OSB’de yeni fabrikaların yapımı sürüyor. 3 etap çalışmaların bitmesiyle yatırımlar daha artacaktır. Biz belediye ve OSB yönetimi olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Özellikle gurbetteki sanayicilerimizi yatırım için bekliyoruz. Sanayileşmiş bir Kavak ile hem ilçemizin çehresi değişecek. Hem de yeni istihdam alanları ile tersine göçü hızlandırmış olacağız” diye konuştu.