Başkan Sandıkçı: “Vatandaşımız için mücadelemiz asla durmayacak”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadelenin taviz vermeden devam edeceğini belirterek, “Vatandaşımız için mücadelemiz asla durmayacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı artırarak devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediyesi Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın da katılımıyla ilçede alınacak önlemler ve mücadelenin en üst seviyede devam etmesi için, ilgili birim müdürlerinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda belediye olarak bugüne kadar yürütülen örnek çalışma için herkese teşekkür eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kovid-19 insan hayatını tehdit etmeye başladığı ilk andan itibaren birçok başlık altında gerçekten fedakarca bir çalışma sergiledik. Gerek ilk başladığında gerek yasaklar sürecinde ve gerekse yasak sonrasında tedbiri ve mücadeleyi hiç aksatmadık. Kimse rehavete kapılmasın diye Türkiye’de ilk defa Kovid-19 Birimini oluşturduk. Artık belediyemizde bu konuda bir birim ve birim sorumlumuz var. Vatandaşımız için mücadelemiz asla durmayacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Son vaka görülene kadar mücadelenin devam edeceğine yönelik bir hedeflerinin olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde kurallara uyulması noktasında denetimden asla taviz vermeyeceğiz. Mücadelede örnek olan esnaflarımızı güzel örnek olarak ön plana çıkaracağız. Sokakların, caddelerin, aktif kamu alanlarının dezenfektan ile temizliğine devam edeceğiz. Otobüs durakları da dahil olmak üzere mümkün olan her yere dezenfektan yapılacak. Vatandaşımızdan gelen bütün taleplere anında cevap vereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarımız, tedbirlerimiz ve desteğimiz sürecek. Bu virüs illeti vatandaşımızın yakasından düşene kadar ne gecemiz ne de gündüzümüz olacak” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde en çok etkilenen çocuklar, gençler ve yaşlılar için yaşam alanlarını renklendirecek projelerin süreceğini ifade eden Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

“Pandemi etkilerini her açıdan ele alıyoruz. Psikolojik etkileri üzerinde de duruyoruz. Bu anlamda bu güne kadar birçok çalışma yaptık, şimdi de yapmaya devam edeceğiz. Bu amansız mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarımız için ise ayrıca seferber olmaya devam edeceğiz. Sadece onlar için oluşturacağımız bir hat ile 7/24 istek ve taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Kendileri, çocukları ve aileleri için bütün talepleri bizim için öncelikli olacaktır. Rabbim, bu uğurda mücadele ederken hayatını kaybeden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese Rahmet eylesin.”