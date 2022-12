Başkan Sandıkçı: “Özel vatandaşlarımızın her gün yanındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sadece bir gün değil her gün özel vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı’nın belediyede görev yapan engelli personelleri kahvaltıda ağırlamasıyla başlayan ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ programları Başkan İbrahim Sandıkçı’nın ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek akülü ve manuel tekerlekli sandalye teslimiyle devam etti. İlçede ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ programları kapsamında Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, özel öğrencilerle birlikte oyun oynayıp, düzenlenen gösterileri izledi. İlçede engelli vatandaşlara yönelik her türlü desteğin verildiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Özel vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanındayız” dedi.

İlçedeki engelli vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçlarının tespit edildiğini ifade eden İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde özel vatandaşlarımıza her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Özel vatandaşlarımızı ekiplerimizle evlerinde ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Tespit edilen ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine ulaştırıyoruz. Özel vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Özellikle teslimini gerçekleştirdiğimiz akülü ve manuel sandalyelerin bakım ve onarımları belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Özel vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanındayız” diye konuştu.

“Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk”

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlı Müdürlüğü tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla özel bireylere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi. Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler eğitici ve öğretici oyunlar ve drama gösterisiyle eğlencenin tadını çıkardı. Farkındalık etkinliğine katılan Sandıkçı, öğrencilerle birlikte oyun onayıp, drama gösterisi izledi. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak adına etkili bir etkinlik gerçekleştirdik. Özel çocuklarımızla birlikte oyunlar oynadık. Hazırlanan gösterileri izledik. Çocuklarımızın neşesine ve mutluluğuna ortak olduk. Hayata geçirdiğimiz projeler ve sağladığımız desteklerle ilçemizde özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sandıkçı, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle belediyede görev yapan engelli personelleri kahvaltı programında ağırladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, personellere vatandaşlara vermiş oldukları hizmetten ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.