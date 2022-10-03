Başkan Sandıkçı: “Esnafımızın yanındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, esnaflarla bir araya gelerek, “Esnafımızın her zaman yanındayız” mesajı verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Her fırsatta ilçedeki esnaflarla bir araya geldiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Esnafımızın yanındayız” dedi.

“Talep ve önerilerini dinliyoruz”

İlçedeki esnafların talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ticari hayatlarına yeni başlayan esnafımızı ziyaret ettik. Esnaf kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyor, hasbihal ederek talep ve önerilerini dinliyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Açılış desteği programımız devam ediyor”

Canik Belediyesi tarafından yeni açılan işletmelere sağlanan Açılış Desteği programının devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak ilçemizde işletmelerini yeni açan esnaflarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Açılış Desteği programımız devam ediyor. Esnaflarımız belediyemize başvurarak organizasyon desteğimizden faydalanabilir” şeklinde konuştu.