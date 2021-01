Başkan Kılıç: "Hizmet ivmemiz 2021’de de artarak devam edecek"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni yılın ilk günlerinde dış mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla görüş alış verişini sürdürdü.

Hafta sonu Yeniköy mahallesinde gerçekleştirilen Fen İşleri çalışmalarını Yeşilköy Mahallelerinde ise yol temizlik, genişletme ve çakıllama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılıç, mahalle muhtarları ve sakinleriyle de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların düşünce ve tavsiyelerini almak için sürekli sahada olmayı tercih eden Başkan Kılıç, “İlçenin her metre karesine ayak basmadan, her yüreğe dokunmadan bizlere verilen emanetin gereğini yapmış olmayız mantığı ile hareket ediyoruz. Her çalışmamızı vatandaşlarımızla birlikte değerlendiriyor, ortak aklın değerine inanıyoruz” dedi.

Aynı kararlılık ve hizmet aşkıyla 2021 yılında da hizmetlerin devam edeceğinin altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Dış mahallerimizdeki çalışmalarımız mevsimin el verdiği ölçülerde devam ediyoruz. 2020 yılında zor şartlara rağmen her mahallemizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hizmet ivmemiz 2021’de de artarak devam edecek. Çalışılmalarımızda bizlere ve ekiplerimize her türlü desteği ve anlayışı gösteren mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın mahallerde gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerine Başkan yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz eşlik etti.