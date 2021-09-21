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Bafra’da okul servis araç sürücülerine seminer verildi

Samsun’un Bafra ilçesinde okul servis araç sürücülerine “Taşıma Güvenliği” semineri verildi.

SAMSUN 21.09.2021, 11:43
Bafra’da okul servis araç sürücülerine seminer verildi

Samsun’un Bafra ilçesinde okul servis araç sürücülerine “Taşıma Güvenliği” semineri verildi.

Müftülük konferans salonunda, “Öğrencilerin Taşıma Güvenliği” konulu, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis sürücülerine yönelik, taşımada çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemlerin alınması konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Ceyhan Kurt ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mustafa Karaca tarafından verilen seminerde, ’Karayolları Trafik Kanunu’, ’Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ ile şoförlerin uyması gereken trafik kurallar hakkında okul servis şoförleri slayt eşliğinde bilgilendirildi. Seminerin okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamak amacıyla yapıldığı, servis şoförlerinin, diğer sürücülere nazaran çok daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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