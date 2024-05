Galatasaray dün akşam oynadığı Konyaspor maçının ardından süper lig şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak ve takımı karşılamak için Florya'da bulunan Metin Oktay tesislerine akın etti. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalardan geriye ise çöp yığınları kaldı.

Taraftarlar tarafından etrafa atılan çöpler ve şişeler nedeniyle sokaklarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Atılan çöplerden en çok zararı ise tesisin hemen karşısında bulunan bir çocuk parkı nasibini aldı. Çocukların oynadığı park atılan alkol şişeleri ve çöpler nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş durumda. Oluşan bu kötü manzara karşısında tesis yakınlarında oturan mahalle sakinleri isyan etti. Bakırköy Belediyesi ekipleri de çöpleri toplamakta yetersiz kaldı.

Gece boyunca sokakta bulunan taraftarların sokağın her noktasına çöp attığını belirten Nermin Yazıcı “Kendilerini şampiyon oldukları için kutluyorum. Ama taraftarlar daha nizami bir şekilde tutulabilirdi. Belki de kulüp yönetimi güvenliklerini kullanabilirdi. Buraya belediye de yeterli gelmeyebilir. Dün gece burada her yer duman kaplıydı. Sabaha kadar müzik sesleri bunlar da rahatsız ediciydi. Hasta var, çocuk var onlar da rahatsız oldu. Bence Galatasaray kulübü kendisi sorumluluğu üzerine alarak burayı bir hale yola koysaydı taraflı tarafsız puan toplayabilirdi. Berbat durumda ben bahçede bulunan çöpleri attım. Buranın böyle olması gerekmiyordu yakıştıramadım” diye konuştu.

Çöp kutusunun yanında çöpü yere atıyor

Taraftarların dün sabah saatlerinde itibaren tesis çevresinde toplandığını belirten İbrahim Alaplı “Dün sabahtan itibaren kutlamalar başladı. Herkesin eğlenmeye hakkı var ama her taraf çöp oldu. Çok berbat bir şekilde. Burada oturan apartman sakinleri bu işten çok muzdarib. Tabi ki herkes eğlenebilir. Ama adam çöpün yanında çöpünü oraya değil de yere atıyor. Çok kötü durumda 4 saatten bu yana temizlemeye çalışıyor burada arkadaşlar. Belki bir önlem alınabilirdi” dedi