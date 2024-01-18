Balıkesir’in Gönen ilçesi seyir halinde olan saman balyası yüklü kamyon devrildi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Gönen-Bandırma karayolu üzerinde Taştepe Kırsal Mahallesi mevkinde saman balyası yüklü 06 BVL 680 plakalı kamyonet sürücüsü Mustafa Y. (43), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyonet devrildi. Arkasında seyir halinde olan bir araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kazada yaralanan olmazken trafik kamyonetin ve saman balyalarının kaldırılmasıyla normale döndü.