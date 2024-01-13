Sakarya Üniversitesi, yeni akademik yılda yapacağı akademik personel alımları için ilana çıktığı kadrolarda adrese teslim başvuru şartları getirdiği iddia edildi. Üniversitenin duyurduğu 29 Aralık 2023 tarihli başvuru sürecinde şikayet üzerine 2 ilanın iptal edildiği ortaya çıktı. Benzer şartların diğer ilanlarda da geçerli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Başvuru tarihi dün sona eren ilanlarda adrese teslim şart ihtiva ettiği gerekçesiyle şikayet edilen iki ilanın iptal edildiği ortaya çıktı.

İptal edilen ilanlardan birinde aranan şart dikkatlerden kaçmadı. 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eski Türk Dili Anabilim Dalı Profesör kadrosu için aranan şartlardan birinin ‘geleneksel Türk okçuluğu alanında çalışmalara sahip olmak' şeklinde olması dikkatlerden kaçmadı. Bahse konu iptal edilen ilanların, YÖK Mevzuatı Genel Şartlar Hükmünün 3. Maddesi olan “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının tamamının yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmüne aykırı olduğu da görüldü.

Üniversite yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.