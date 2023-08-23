Rekabet Kurulu, 30 Eylül 2021’de Sahibinden’in emlak, vasıta satış ve kiralama platform hizmetleri pazarındaki hakim durumunu veri taşınabilirliğini engelleme ve diğer yollarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin olarak re’sen soruşturma başlatmıştı.

Bugün ise söz konusu soruşturmanın nihai kararı yayımlandı.



Karara göre, Rekabet Kurulu, Sahibinden’in kurumsal üyelerin emlak satış ve kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğuna karar verdi.



Rekabet Kurulu, Sahibinden’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engelleyerek birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, söz konusu yöntemle ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili münhasırlık (sağlayıcının alıcıya sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da bir müşteri grubu için ticari faaliyette bulunmaya yönelik getirdiği kısıtlamalar ) uyguladığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı için hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.



Bu kapsamda, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi ve Ceza Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden Sahibinden’e 40 milyon 150 bin 533 lira idari para cezası kesilmesine karar verildi.



Ayrıca Rekabet Kurulu, Sahibinden’in kurumsal üyelere alt kullanıcı sınırlaması getirmek suretiyle üyelerin birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, dopingli ilanları şeffaf şekilde yayımlamadığı, doğal reklam uygulamasında şeffaf davranmadığı, sıralama algoritması yoluyla kendini kayırdığı ve sağladığı diğer hizmetlerde (emlak/araç değerleme, sıfır araç satışında yetkili bayiye yönlendirme, ekspertiz sağlama gibi) kendini kayırdığı/yanıltıcı sonuç verdiği ve bu yollarla rekabetin sınırlanmasına yol açarak hâkim durumunu kötüye kullandığı iddialarının reddine de karar verdi.