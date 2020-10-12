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TEK YUMURTA İKİZLERİNE AYNI GÜN HOLEP AMELİYATI YAPILDI !

Üroloji Uzmanları Op.Dr.Tahir Zengin ve Op.Dr.Zafer Tokatlı,58 yaşlarındaki tek yumurta ikizlerine prostat büyümesi nedeniyle aynı gün Holep ameliyatı yaptı.

Sağlık 12.10.2020, 14:20
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TEK YUMURTA İKİZLERİNE AYNI GÜN HOLEP AMELİYATI YAPILDI !

Üroloji Uzmanları Op.Dr.Tahir Zengin ve Op.Dr.Zafer Tokatlı,''İkiz hastalar (Hasan Tepe ve Tevfik Tepe) aynı zamanlarda geceleri çok idrara kalkma ve idrarı zayıf yapma belirtileri ilebize başvurdular.Yapılan tetikler sonrası prostat büyümesi teşhisi koyduk.İkizlerden birinde prostat kanseri görülmesi halinde diğerinde de görülme oranı çok yüksektir.Bu ikizlerde de PSA ve Multiparametrik MR ile kanser araştırması yapıldı.Kanser olmadığı gösterildikten sonra ikisine de aynı gün HOLEP ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatları çok başarılı geçti.Ameliyat olan hastalarımız,1 gün yatış sürecinden sonra taburcu oldular.HOLEP ameliyatı, günümüzde en çok tercih edilen, her büyüklükte prostata yapılabilen bir ameliyattır.''dedi.

Tek yumurta ikizleri olan  Hasan Tepe ve Tevfik Tepe,''Şu anda gayet iyiyiz ve sağlığımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz.Konforlu bir ameliyat süreci geçirdik 

ve doktorlarımıza minnetarız'' dediler.

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