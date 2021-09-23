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Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandı

Ankara’nın Bala ilçesinde hastaneye gitme fırsatı bulamayıp soğan tarlasında çalışan işçiler Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerce aşılandı.

Sağlık 23.09.2021, 21:34
Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandı

Ankara’nın Bala ilçesinde hastaneye gitme fırsatı bulamayıp soğan tarlasında çalışan işçiler Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerce aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bala’da hastaneye gitme fırsatı bulamayan soğan tarlasında çalışan işçilerin Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerce aşılanma görüntülerini paylaştı. Koca paylaşımında, “Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız” dedi.

Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan işçiler, aşılarını yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederken herkesi aşı olmaya davet etti.

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