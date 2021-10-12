Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcınd

Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir."