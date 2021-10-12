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Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcınd
Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir."
Sağlık 12.10.2021, 15:54
Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi: "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir."