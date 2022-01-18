Sağlık Bakanı Koca: "Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralı

Sağlık Bakanı Koca: "Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8’i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1.45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir."