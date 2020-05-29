Özel Hayat’ta 5 bin 555’inci doğum

Özel Hayat Hastanesi’nde, 5 bin 555’nci doğum heyecanı yaşandı.

Bursa’nın en yeni özel sağlık yatırımlarından birisi olan ve 2 yıldır Ankara Yolu üzerindeki gelişmiş teknolojiye ve modern imkanlara sahip yerinde hizmet vermeyi sürdüren Özel Hayat Hastanesi’nde 5 bin 555’inci doğum gerçekleşti. Sezer ve Seda Kılıç’ın çiftinin oğlu Muhammed Ali, 2 yıl içerisinde hastanede gerçekleşen 5 bin 555’nci doğum olarak kayıtlara geçti. Kılıç çifti ve bebekleri Muhammed Ali’yi odalarında ziyaret eden Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, genç çift ile bebek Muhammed Ali’ye çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, “Muhammed Ali bebek, hastanemizin yeni binasındaki 5 bin 555’nci bebeği oldu. Nasipli bir bebekmiş. Ailemizi kutluyor, bebeğimize de sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyoruz. Sünnetini de inşallah 3 ay sonra Özel Hayat Hastanesi’nde ücretsiz şekilde yapacağız” dedi.

Hastane koridorlarında bebek seslerini duymanın kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Dr. Fatih Özkul, “Hastane olarak yeni bebeklerin, yeni hayatların hastanemizde dünyaya gözlerini açmasından mutluluk duyuyoruz. Onların ilk seslerini, ilk ağlayışlarını duymak, dünyaya yeni bir nefes olarak gelmeleri bizi çok mutlu ediyor. 5 bin 555’nci bebeğimiz de Muhammed Ali oldu. Doğum anlamında tercih edilen bir hastaneyiz. İnsanlara olabildiğince sıcak davranmaya, onları kendi evlerinde hissettirmeye çalışıyoruz. Bunu başarmışız ki böyle güzel sayıları da yakaladık. Doğum için gelen hastalarımız gelirken de mutlu giderken de mutlu oluyor. İki kişi gelen anne babayı sağlıklı bir şekilde üç kişi olarak evlerine yolluyoruz. Bu da bize büyük gurur veriyor” diye konuştu.

Baba Sezer Kılıç ise yaptığı açıklamada hastane yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Kılıç, “Hastanede gerçekten ilk günden bu yana doktorlarından temizlikçisine kadar herkes çok ilgili davrandılar. Her ihtiyacımızı karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Neden şimdi burayı tercih ettiğimizi anlamış olduk. Doğru bir karar vermişiz” şeklinde konuştu.

Büyük ve ayrı bir heyecan yaşayan anne Seda Kılıç da doktorlar ve hastane yetkililerin ilgisine teşekkür etti.