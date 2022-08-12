Organlarının bir bölümünün alınmasına yol açan kansere karşı zafer kazandı

Kanser tanısıyla rahmi, yumurtalıkları, bağırsaklarının bir bölümü, safrakesesi ve dalağı alınan Duygu Özbaşar, 7 ay içinde hem hayatının şokunu hem de en büyük sevincini yaşadı. Son tetkiklerinin “temiz” çıktığını belirten Özbaşar, “Allah tüm hastalara bu sevinci yaşatsın” dileğinde bulunurken, Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, “Hastamızın son tetkiklerinde herhangi bir hastalık bulgusu saptanmadı, artık takip programımıza girdi” dedi.

Uzun bir süredir ebru sanatıyla ilgilenen Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Duygu Özbaşar (40) için şansızlıklar tüm dünyayı altüst eden korona virüs salgınıyla birlikte başladı. Ebru atölyesi projesini pandemi patlayınca rafa kaldırmak zorunda kalan Özbaşar, o günlerde ciddi sağlık sorunlarının olabileceğini aklının ucundan bile geçirmemişti. Özbaşar, hiçbir sağlık sorunu yokken 2021 Aralık ayında anlam veremediği bir karın şişliği yaşamaya başladı. Soda içerek kurtulmaya çalıştığı karın şişliği geçmeyince soluğu Kent Hastanesi’nde aldı. Burada tahlil ve tetkikleri yapılan 40 yaşındaki Özbaşar’ın kanser olduğu tespit edildi. 20 Aralık’ta Kent Onkoloji Merkezi’ne yatan Özbaşar iki gün sonra yumurtalık kanserinin karın zarına yayılması nedeni ile ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aras Emre Canda ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Uğur Saygılı tarafından gerçekleştirilen ameliyat 8 saat sürdü. Ameliyatta Özbaşar’ın rahim ve yumurtalıklarının yanı sıra safrakesesi, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alındı, karın zarı temizlendi, HİPEK denilen sıcak kemoterapi uygulandı. Özbaşar, bir bölümü kesilmiş bağırsağının ağzı dışarı alınıp torba takılmış halde 7 ay geçirirken, ameliyattan bir süre sonra Medikal Onkolog Doç. Dr. Gürbüz Görümlü’nün takibinde kemoterapi sürecine girdi. 6 kür kemoterapi alan Özbaşar’a 13 Haziran’da PET çekildi. Tüm vücutta kanser taraması yapan bu tetkikten “zafer” müjdesini alan Özbaşar 20 Haziran’da tekrar ameliyat masasına yattı, bağırsağı Prof. Dr. Canda tarafından tekrar vücut içine alındı.

“21 gün kuralını uyguladım”

Duygu Özbaşar, kansere karşı mücadelesinde çok zor süreçleri hastalığı yeneceğine dair inanç ve telkinlerle atlattığını ve “mutlu son”a ulaştığını söyledi. 2021 Aralık’ta hayatının şokunu, 2022 Haziran’da ise hayatının ön büyük sevincini yaşadığını belirten Özbaşar, "7 ay önce karın şişliği şikayetlerim başlamıştı. Soda içiyorum, geçmiyordu. Bastırınca acı veriyordu. Kent Hastanesi’ne başvurduk ve yapılan tetkiklerde doktorum sol yumurtalığımın bitmiş olduğunu belirtip, rahim kanserinden de şüphelendiğini söyledi. Her şey ameliyatta karnım açılınca daha net ortaya çıkacaktı. Çıktı da. Ameliyat ve sıcak kemoterapi tedavimin ilk adımıydı. Sonrasında 1.5 ay tavana bakarak yaşadım, bağırsağım dışarıdaydı. Kemoterapilerden sonra ağrılarım da oldu saçlarım da döküldü. Tanı koyulduğunda büyük bir şok yaşamıştım, devamındaki süreç de ağırdı, zordu. İnsan kendine konduramıyor, ben de konduramadım ama bir kez bile neden benim başıma geldi, demedim. Güçlü olmanın, kendini değerli hissetmenin önemine inandım. Kanseri yenen hastaları internette araştırıp önerilerine kulak verdim. 21 gün kuralı uyguladım. Bu kural da, 21 gün boyunca her gün ben iyiyim, ben değerliyim, hayatımda ne yaşadımsa hepsi geride kaldı. Bundan böyle beni iyi hissettirecek olan olayları, durumları ve insanları kendime çekiyorum ve hepsini şefkatle hayatıma kabul ediyorum. Bu sözleri tekrarladım. Bu bana çok iyi geldi. Eminim herkese de iyi gelecektir. PET tetkikim temiz çıktı, tedavilerim bitti. Daha ne isteyebilirim ki. Kelimelerle anlatılamayacak bir sevinç yaşadım. Allah tüm hastalara bu sevinci yaşatsın" diye konuştu.

“Tüm zorluklarla pozitif kişiliğiyle başa çıktı”

Özbaşar’ın zorlu bir ameliyat sürecinin ardından gördüğü kemoterapi kürlerinin tamamlandığını belirten Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Görümlü de “Hastamızın yapılan son tetkiklerinde herhangi bir hastalık bulgusu saptanmadı. Tedavisi tamamlandı ve artık takip hastamız. Özbaşar bu süreçte hep uyumlu, pozitifti. Tüm zorluklarla bu pozitif bir kişiliğiyle başa çıktı ve örnek oldu” dedi.