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Op. Dr. Tezel: “Uzun süreli sinüzitlerde alerjik rahatsızlıklara bakmak lazım”

Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Zafer Tezel, 3 haftadan uzun süren sinüzitlerin tedavi edilmezse kronikleşmeye başlayacağını belirterek, tedavi edilmeden önce alerjik rahatsızlıklara bakılması gerektiğini söyledi.

Sağlık 21.02.2021, 11:27
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Op. Dr. Tezel: “Uzun süreli sinüzitlerde alerjik rahatsızlıklara bakmak lazım”

Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Zafer Tezel, 3 haftadan uzun süren sinüzitlerin tedavi edilmezse kronikleşmeye başlayacağını belirterek, tedavi edilmeden önce alerjik rahatsızlıklara bakılması gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi KBB Uzamanı Op. Dr. Zafer Tezel, sinüzitlerin yüz kemikleri içerisinde ve göz etrafında yerleşen boşluklar olduğunu söyledi. Sinüzitin özellikle mevsimsel grip, nezle gibi hastalıklardan çok çabuk etkilendiğini anlatan Op. Dr. Zafer Tezel, "Biz o yüzden buna rinosinüzit yani enfeksiyonlarla beraber oluşan sinüzit deriz. Bu, özellikle uzun sürdüğü zaman problem çıkarır. Uzun sürdüğü zaman bu iltihaplar sinüzit boşlukları içerisine yerleşir. Özellikle 3 haftadan uzun sürdüğü zaman, tedavi edilmezse kronikleşmeye başlar. Kronikleşme bizim için sıkıntı. Çünkü belli bir süre sonra iltihap, sinüzitlerin yapısını kalıcı olarak değiştirir. Ondan sonra tedavi etsek de sürekli geniz akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olur. Uzun süreli sinüzitlerde özellikle altında yatan alerjik rahatsızlıklara bakmak lazım. Çünkü alerji burun çevresindeki mukozalarda ödem yapar. Burun içerisindeki sinüs ağızlarında da ödeme sebep olur ve sürekli geniz akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetler yapar. Öncelikle alerjik rahatsızlıklar var mı? Ona bakmak lazım. Çünkü onlar tedavi edilmediği zaman sinüzit tedavi edilmeye çalışılırsa azalır ama kaybolmaz. Sık sık tekrar eder, kronikleşir. Kronikleşmeden, çok uzun sürmeden tedavi etmek lazım. Eğer ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa, çok sık tekrarlıyorsa da ameliyatla sinüs ağızları açılabilir ve boşaltılabilir" dedi.

“Endoskopik sistemlerle sinüs ağızlarını açabilir ve boşaltabiliriz”

Sinüzitin erken dönemlerinde ilaç tedavileri uyguladıklarını kaydeden Zafer Tezel, “Alerji varsa, enfeksiyon varsa oradaki şişlikleri gideririz. Yani sinüs ağızlarını açmak isteriz. Sinüs ağızları açıldığı zaman sinüsler boşalmaya başlar. Antibiyotik tedavileri ve ödem giderici ilaçlar veririz. Alerji varsa alerjiye yönelik tedaviler veririz. Sinüzitler için hazırlanmış yıkamalar vardır, onları da beraber veririz. Onlar da sinüsleri boşaltır, rahatlatır. Eğer ilaç tedavisine yanıt vermezse, geniz akıntısı ve baş ağrısı çok sık tekrarlarsa o zaman cerrahi tedavilere başvurabiliriz. Endoskopik sistemlerle sinüs ağızlarını açabilir ve boşaltabiliriz” diye konuştu.
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