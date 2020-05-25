O ÜLKEDE ÖLÜ SAYILARINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Son günlerde virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da 24 saatte 6 bin 767 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadarki en fazla vaka artışı.