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O ÜLKEDE ÖLÜ SAYILARINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Son günlerde virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da 24 saatte 6 bin 767 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadarki en fazla vaka artışı.

O ÜLKEDE ÖLÜ SAYILARINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Son günlerde virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da 24 saatte 6 bin 767 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadarki en fazla vaka artışı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:36
2010 Okunma
O ÜLKEDE ÖLÜ SAYILARINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Ülkede Son 24 saatte Covid-19 bağlantılı 147 ölüm yaşandı.Son üç gündeki vaka sayıları 6 binin üzerinde seyretti.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da İSE son 24 saatte 965 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 6350 bine yaklaştı.

Resmi istatistiklerine göre, ülkede Covid-19 kurbanlarının yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Covid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi. Brezilya dünyada vaka sayısında da ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada Rusya bulunuyor.

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