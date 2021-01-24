Korona virüsün ’sirenli’ kahramanları

7 gün 24 saat boyunca hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, yardımlarına koştukları korona virüs hastalarını güvenle hastanelere ulaştırıyor. Koruyucu kıyafet içerisinde saatlerce kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin vaka sayılarının düşmesi ile yükü azaldı.

Korona virüsle mücadele sürecinde 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, hastalara umut olmaya devam ediyor. Evinde durumu ağırlaşan korona virüs vakalarının da ilk müdahalesini yaparak hastaneye ulaştırılmasını sağlayan 112 Acil Sağlık ekipleri, hastaların sağlığına kavuşması için özveri ile çalışıyor. Komuta merkezinin yönlendirdiği korona virüs vakalarına müdahale için görev başına geçen ekipler, saatlerce içinde kaldıkları koruyucu kıyafetlerle hastaları hastanelere ulaştırıyor. Hastaların en kısa sürede hastanelere teslim edilmesini amaçlayan 112 Acil Sağlık ekipleri, saniyelerle yarışıyor. Korona virüs vaka sayılarının azalması ile birlikte yükleri azalan ekipler, vatandaşlara rehavete düşmemeleri için çağrıda bulundu.

“Ailemizden, çocuklarımızdan ayrı kaldık”

Vaka sayılarının arttığı sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni Özlem Köle, “Bu süreç bizim için gerçekten çok yıpratıcı oldu. Tüm arkadaşlarım için zorlu bir süreçti. Ama özveri ile çalıştığımıza inanıyorum. Koruyucu ekipmanlarımızı, komuta merkezimiz haber verdikten sonra çıkıyoruz. Bu süreç bu şekilde bizim için çok zorlu geçti. Ailemizden, çocuklarımızdan ayrı kaldık. Aşı çalışması bizi mutlu ediyor. Hepimiz aşı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu süreç bizim için çok zorlu geçti. Vatandaşlarımıza bu konuda daha duyarlı olmaları için sesleniyorum. Daha duyarlı olmaları gerekiyor, sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarı çıkmamaları gerekiyor. Yasaklara uymaları gerekiyor. Herkes tedbirlere güzel bir şekilde uyarsa bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Her vakadan sonra ambulansı dezenfekte ediyorlar

Özel kıyafet ile korunan ekipler, belki de sürecin en zor ayaklarından birisini yürütüyor. İlk olarak pozitif veya temaslı vakayla temasa geçen ekipler, tedbir ve kuralları tek tek uyguluyor. Hastaları da yönlendiren ekipler, bir taraftan görev yaparken, diğer taraftan da virüsten korunmaya çalışıyor. Her hasta sevkinin ardından ise ambulanslar dezenfekte ediliyor.