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Korona virüsün hastalar üzerinde bıraktığı etkiler 2 yıl boyunca izlenecek

Aşılanma oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa’da korona virüse yakalananların 2 yıl boyunca takip edilebilmesi için Covid-19 Takip Merkezi kuruldu.

Sağlık 02.12.2021, 12:24
Korona virüsün hastalar üzerinde bıraktığı etkiler 2 yıl boyunca izlenecek

Aşılanma oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa’da korona virüse yakalananların 2 yıl boyunca takip edilebilmesi için Covid-19 Takip Merkezi kuruldu.

Korona virüs hastalığı geçirmiş bireylerin, sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Covid-19 Takip Merkezi kuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda korona virüsü geçirmiş hastalarda sonraki süreçte oluşacak komplikasyonları tespit ve zamanında müdahale etmek amacıyla Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Covid-19 Takip Merkezi kuruldu. Merkez ile ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Çadırcı, “Korona virüs hastalığı geçirmiş bireylerin, tıbbi izlemlerinin yapılabilmesine yönelik tüm dünyada çalışmalar başlatılmıştır. Korona virüs geçirmiş bazı bireylerde çeşitli sağlık sorunları görülebilmektedir. Bu amaçla, ülkemizde de bu bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 hastalığı geçiren bireylerin mevcut durumlarına ilişkin tespit yapılması, izlemlerinin en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bireylerin tıbbi izlemlerinde belirlenen ve müdahale edilmesini gerektiren sağlık durumlarının erken dönemde belirlenmesi ve gereken tıbbi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla sağlık politikaları geliştirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Gönüllülük esasına göre çalışmalar yürütülecek

Korona virüs hastalığı geçirmiş bireylerin Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Takip Merkezinden faydalanabilmesi için gönüllü olması şartı arandığını belirten Uz. Dr. Ömer Çadırcı, "Korona virüsü ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla tarafımızca merkezimize davet edilmektedir. İlk takipten itibaren 1,3,6,12,18 ve 24’üncü ay kontrollere çağrılarak mevcut sağlık durumlarına ilişkin muayene ve tetkik işlemleri yapılarak hastalığın bıraktığı hasar varsa tespit etmeye çalışacağız. Rutin kontrollerde herhangi bir şey tespit edersek de erken tedbir alarak iyileştirme şansına sahip olacağız. Özellikle yatarak tedavi görmüş hastalarımızı bu merkezden faydalanmaya davet ediyorum. Teknoloji ve bilim hızlı bir şekilde ilerliyor. Hem aşılanma sayesinde korona virüsle mücadele ediyoruz, hem de Covid-19 takip merkezleri ile hastalığı tanıdığımız için hastalıktan doğabilecek komplikasyonları önleyerek tedavileri geliştireceğiz” diye konuştu.

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