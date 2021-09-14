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Korona virüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi

Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan ve korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Sağlık 14.09.2021, 20:33
Korona virüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi

Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan ve korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Sakarya’da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Hasan Feyzi Katıöz bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Katıöz, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Katıöz’ün korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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