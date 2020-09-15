Komadan çıkan Rus muhalif Navalnıy’ın ailesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı
RUSYA’DA ZEHİRLENDİĞİ İDDİASIYLA TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE ALMANYA’YA SEVK EDİLEN VE KOMADAN ÇIKAN MUHALİF LİDER ALEKSEY NAVALNIY’IN AİLESİYLE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFI YAYINLANDI.
Rusya’da zehirlendiği iddiasıyla tedavi edilmek üzere Almanya’ya sevk edilen ve komadan çıkan muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın ailesiyle çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı.
Rusya’da 20 Ağustos’ta muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın Tomsk kentinden Moskova’ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Omsk’taki hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan 44 yaşındaki muhalif liderin ailesi zehirlendiği iddiasıyla tedavi için Almanya’ya sevk edilmesini istemişti. 22 Ağustos tarihinde ise Navalnıy ailesinin talebi doğrultusunda Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesine nakledilmişti.
Rusya’daki hastane Navalnıy’ın aşırı şeker yüklemesi nedeniyle komaya girdiğini açıklarken Almanya’daki Charite hastanesi muhalif liderin zehirlendiğini açıklamıştı. Alman, Fransız ve İsveç laboratuvarları da aynı yönde sonuçlar açıklarken batılı ülkeler muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiğinin kanıtlandığını öne sürerek Rusya’ya yeni yaptırımı gündeme getirdi.
Geçtiğimiz hafta komadan çıktığı açıklanan bu hafta ise yoğun bakım ünitesinden çıkarak normal odada tedavisine devam edildiği açıklanan Navalnıy’ın ailesi hastanede bekleyişini sürdürürken muhalif lider ile ailesinin yer aldığı bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta Navalnıy, eşi ve çocuklarıyla birlikte görülürken Navalnıy’ın sağlıklı görüntüsü dikkat çekti.
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