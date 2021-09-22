Kilis’te korona virüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 90’ı aşısız

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, kentte korona virüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi.

Kilis’te 24 ayrı merkezde vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Cumhuriyet Meydanı’ndaki aşı çadırını ziyaret ederek, vatandaşlarla ve aşı ekibiyle sohbet etti. Şekeroğlu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kilis’te yoğun bir aşılama yaptıklarını ifade ederek, “cumhuriyet Meydanı’ndaki aşı çadırında günlük 300-400 civarında aşı yapıyoruz. Bakanlığımızın yeni açıkladığı aşı rakamlarına göre Kilis 2’nci dozda yüzde 60 oranındadır. Biz bu aşı oranını yüzde 75’lerrin üzerine çıkarmak istiyoruz. Mavi iller arasında yer almak istiyoruz. Hastanede koronadan yatanların yüzde 90’ı aşı olmayan, geri kalanlar ise aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor. Aşılarını tamamlamış olan bireylerin hastaneye yatışları söz konusu değildir. Bakanlığımızın aşı takvimine uyarak aşılarını yaptıran vatandaşların hastaneye koronadan yatışları söz konusu değildir” dedi.

Kilis’te vatandaşlar 24 aşı merkezinden birine randevu almadan giderek aşı olabiliyor.